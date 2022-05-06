В Краснодаре экоактивисты приглашают на уборку берега реки Кубань от Яблоновского моста до парка 30-летия Победы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 мая в Краснодаре пройдет экологическая акция «За чистый берег Кубани». Волонтеры собираются навести порядок на территории вдоль улицы Береговой

Организаторы акции рассказали Юга.ру, что 10 мая волонтеры наведут порядок на территории протяженностью 2,5 км вдоль улицы Береговой (от парка 30-лет Победы до Яблоновского моста). Весь мусор потом отсортируют и утилизируют.

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«Уборка начнется в 12:00 и продлится до вечера. Регистрировать людей будем с самого утра. Планируем собрать более 1 тыс. мешков с мусором. Также уберем Остров Масленицы, уже ходили туда на разведку, там есть проблемы с мусором», — рассказал Юга.ру один из организаторов акции Дмитрий.

Планируется, что в уборке примут участие около 500 человек. Цель мероприятия — очистить берег и привить людям идею бережливого отношения к природе.

«Акцию мы согласовали с администрацией, договорились с мусороуборочными компаниями, в поддержку выступили строительные магазины, которые предоставят часть необходимого инвентаря. Акция масштабная, к ней может присоединиться любой желающий», — рассказал Дмитрий.

Сбор организуют в парке 30-летия Победы у беседок (напротив главного входа в заброшенный аквапарк). Там и начнется сама акция.

  • © Скриншот с сайта www.google.com/
    © Скриншот с сайта www.google.com/
Краснодар Экология

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В Краснодаре экоактивисты приглашают на уборку берега реки Кубань от Яблоновского моста до парка 30-летия Победы
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