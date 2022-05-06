В Краснодаре экоактивисты приглашают на уборку берега реки Кубань от Яблоновского моста до парка 30-летия Победы

Организаторы акции рассказали Юга.ру, что 10 мая волонтеры наведут порядок на территории протяженностью 2,5 км вдоль улицы Береговой (от парка 30-лет Победы до Яблоновского моста). Весь мусор потом отсортируют и утилизируют.

«Уборка начнется в 12:00 и продлится до вечера. Регистрировать людей будем с самого утра. Планируем собрать более 1 тыс. мешков с мусором. Также уберем Остров Масленицы, уже ходили туда на разведку, там есть проблемы с мусором», — рассказал Юга.ру один из организаторов акции Дмитрий.

Планируется, что в уборке примут участие около 500 человек. Цель мероприятия — очистить берег и привить людям идею бережливого отношения к природе.

«Акцию мы согласовали с администрацией, договорились с мусороуборочными компаниями, в поддержку выступили строительные магазины, которые предоставят часть необходимого инвентаря. Акция масштабная, к ней может присоединиться любой желающий», — рассказал Дмитрий.