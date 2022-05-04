Роспотребнадзор обязал регионы усилить меры по профилактике холеры. Узнали в региональном ведомстве, для чего это сейчас нужно

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила некоторым регионам усилить меры против холеры. Юга.ру узнали в краевом Роспотребнадзоре, что происходит

Главный санитарный врач страны Анна Попова 26 апреля подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры. Его разместили на официальном портале правовой информации.

Холера — опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией холерного вибриона. Проявляется диареей и рвотой, которые приводят к обезвоживанию организма. По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около 150 тыс. заражений. Инфекция передается с сырой водой, продуктами питания и при контакте с больными

Рекомендации из документа относятся не ко всем регионам. Они предназначены для Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей, Крыма и Севастополя. 

В ведомстве просят власти этих субъектов оценить готовность медучреждений к недопущению распространения холеры, проверить водопроводные, канализационные сети и другие объекты водоснабжения. Необходимо внести изменения в планы по санитарной охране территорий с учетом ввоза инфекции. 

Кроме того, до 1 июня нужно привести в готовность госпитали, лаборатории, а также подсчитать, какое количество антибактериальных препаратов может понадобиться в случае эпидемии холеры. Еще к этой дате должны оснастить диагностические центры и лаборатории дополнительными препаратами. Также ведомство рекомендует определить категорию людей для обязательной вакцинации от инфекции.

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому рассказали журналистке Юга.ру, что в летний сезон есть вероятность завоза различных инфекций туристами, поэтому принимаются дополнительные меры. Ведомство ежегодно берет пробы из водоемов на возбудители холеры и проводит плановую профилактическую работу. Также на сайте Роспотребнадзора разместили памятку для гостей и жителей края с мерами предосторожности. 

Кроме того, на Кубани в мессенджерах и соцсетях пересылают сообщение о заражении воды холерой. К сообщению прикрепляют ссылку на сайт с постановлением главного санитарного врача. В краевом оперштабе отметили, что в регионе нет выявленных случаев холеры:

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекции по краю среднестатистическая. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено».

Также там добавили, что в больницах Кубани летом пациентов с кишечными инфекциями обследуют еще и на холеру. Это делают, чтобы максимально снизить риски распространения инфекции.

По данным ТАСС, на холеру будут проверять всех, кто въезжает в Ростовскую область с территории Украины и Донбасса. А в Курской области уже подготовили базу для диагностики инфекции и создали запас лекарств для лечения.

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