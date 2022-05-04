В Краснодаре 21-летняя девушка погибла в ДТП
В ночь на 4 мая в Краснодаре легковушка врезалась в забор частного дома. Погибла пассажирка
Утром 4 мая в пабликах Краснодара очевидцы поделились кадрами ночного ДТП. На фото видно полностью разбитый автомобиль, который врезался в столб, и упавший забор частного дома.
В пресс-службе краевого ГИБДД рассказали, что авария произошла около 1:10 4 мая по улице Сормовской, 66. По предварительным данным 25-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 двигался со стороны улицы Братской в сторону Симферопольской, съехал с дороги вправо и врезался в столб и забор дома. В результате столкновения погибла 21-летняя пассажирка.
Кроме того, водитель не был хозяином автомобиля. Собственник легковушки находился в салоне. Также выяснилось, что молодого человека, управлявшего машиной, уже несколько раз привлекали к ответственности за превышение скорости. После ДТП он отказался от медицинского освидетельствования. В полиции начали проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.
Как писали Юга.ру, 3 мая в Краснодаре на улице Красных Партизан троллейбус с пассажирами врезался в столб. Никто не пострадал. В отношении водителя составили административный протокол.