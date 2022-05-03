На Кубани резко изменилось число заболевших коронавирусом

На Кубани 3 мая выявили всего 25 новых случаев ковида, в Краснодаре из них только один.

Среди заболевших трое детей. Самому старшему пациенту 91 год.

Больше всего зараженных в Новороссийске — восемь человек, в Тихорецком районе — пять, в Сочи — три, в Ейском — два. По одному новому пациенту в Краснодаре, Анапе, Каневском, Ленинградском, Мостовском, Новопокровском и Туапсинском районах.

Всего два дня задад, 1 мая, в крае было 236 случаев заражения, вчера в 3,5 раза меньше — 66, и сегодня цифра резко пошли на спад.

Напомню, 1 мая, после почти двух лет ограничений, на Кубани отменили режим повышенной готовности.