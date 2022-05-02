В Краснодаре женщина погибла после падения с большой высоты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 апреля в Краснодаре женщина упала с большой высоты и погибла

В начале мая стало известно, что 30 апреля в Краснодаре погибла женщина. По некоторым данным она упала с высоты 11 этажа.

«По факту гибели 54-летней женщины следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Краевые СМИ написали, что это произошло рядом с ЖК «Атлант», но разные издания указали разные улицы — ул. Кирилла Россинского и ул. Адмирала Серебрякова. Онлайн-карта показывает, что ЖК «Атлант» находится на ул. Адмирала Серебрякова. Она пересекается с ул. Командорской, где в ночь на 18 апреля обнаружили тело разбившегося 19-летнего юноши.

смерть

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