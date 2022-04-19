В Краснодаре под окнами многоквартирного дома нашли тело 19-летнего парня

19 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что в ночь на 18 апреля жители улицы Командорской сообщили полицейским, что около одного из домов лежит тело человека. По данным следователей, это 19-летний местный житель. Предположительно, он упал с высоты шестого этажа — с балкона общего пользования. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту смерти человека следователи проводят проверку.