В Краснодаре под окнами многоквартирного дома нашли тело 19-летнего парня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи проводят проверку после смерти 19-летнего молодого человека на улице Командорской

19 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что в ночь на 18 апреля жители улицы Командорской сообщили полицейским, что около одного из домов лежит тело человека. По данным следователей, это 19-летний местный житель. Предположительно, он упал с высоты шестого этажа — с балкона общего пользования. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту смерти человека следователи проводят проверку.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на улице Командорской летом 2021 года произошла драка со стрельбой. Один из участников выстрелил из травматического пистолета. 20 июля в пресс-службе МВД сообщили о задержании стрелка — он пытался покинуть Краснодарский край на чужом автомобиле.

Краснодар Следственный комитет

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