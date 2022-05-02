В Краснодаре пройдет Всероссийский фестиваль по киокушин

Краснодарский край

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  • © Фото Ильи Шишкина
    © Фото Ильи Шишкина

С 6 по 9 мая в Краснодаре пройдет Всероссийский фестиваль по киокушин «Кубок Шихана»

Организатор мероприятия — Краснодарская краевая детско-юношеская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация киокушин», которая существует уже 27 лет. Её основатель Тагир Таиров погиб в 2021 году. Фестиваль, который пройдет в Краснодаре с 6 по 9 мая, организован в память о нем.

Как вспоминают воспитанники Шихана Тагира Таирова, он учил их быть не только бойцами, но и достойными членами общества. Большинство из них продолжают дело своего наставника и передают опыт следующему поколению.

«Я пришел в зал к Тагиру Гаджиевичу, когда мне было семь лет. За годы тренировок он стал мне вторым отцом. Я всегда буду благодарен ему за его поддержку», — вспоминает Тимур Тлепсук, тренер клуба «Торнадо».

К его словам присоединяется и Алекс Гачегов, тренер клуба «Вершитель».

«Когда я стоял на распутье и не знал, какое принять решение, Тагир Гаджиевич всегда мне подсказывал верный путь и из тысячи слов выбирал верные. Однажды он мне сказал: «Ты, главное, тренируйся, и все в жизни будет хорошо». Так и случилось! Я и сейчас продолжаю придерживаться принципов, которым меня учил Шихан», — говорит Гачегов.
 
За время существования федерации спортсмены из Краснодарского края неоднократно становились победителями и призерами международных турниров в Японии, Болгарии, Румынии, Иране, Франции и других странах. «Кубок Шихана» станет первым в крае всероссийским турниром по киокушин, который проведет краснодарская Федерация.

«Тагир Гаджиевич навсегда останется для меня человеком слова и дела, человеком твёрдого характера. Мы много лет работали вместе и несмотря на то, что сейчас его нет с нами, мы никогда не забудем, сколько сил и труда он вложил в наш регион и лично в меня. В наших сердцах Тагир Таиров навсегда останется родным человеком и старшим братом! «Кубок Шихана» — это большой праздник киокушина, именно такой, как всегда организовывал наш брат Тагир! Мы сделаем все, чтобы турнир стал ежегодным и собирал все больше и больше регионов и бойцов», — поделился Тажир Давудов, президент РФСОО «Федерация киокушин Республики Дагестан».

Соревнования по киокушин в категориях кумитэ и ката пройдут в ДС «Олимп», в них примут участие около тысячи спортсменов из Московской и Ростовской областей, Пермского края, Чеченской и Дагестанской республик и других регионов страны.

Фестиваль посетит Александр Алымов, президент «Федерации Киокушин России», Шихан, 6 Дан. Главным судьей турнира выступит председатель судейской коллегии «Федерации Киокушин России» Виталий Попов.

Единоборства Фестивали

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