Управляющим делами мэрии Краснодара станет Виталий Косенко
29 апреля в мэрии Краснодара депутаты поддержали назначение Виталия Косенко на должность управляющего делами администрации
На внеочередном заседании депутатов Гордумы Краснодара согласовали назначение Виталия Косенко на пост управляющего делами городской администрации. Сейчас исполняющим обязанности управляющего является Сергей Алешин.
Отметим, Виталий Косенко не новый человек в мэрии. В 2017 году он стал директором департамента по связям с общественностью, делам казачества и взаимодействию с правоохранительными органами, в 2018 его назначили вице-мэром по внутренней политике, а с июня 2020 года он возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами
Кто такой Виталий Косенко?
Родился в Краснодаре в 1969 году, окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко, затем — Кубанский государственный аграрный университет. Почти 20 лет служил в рядах Вооруженных сил РФ. Награжден государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Министерства обороны России.
По данным «РБК Краснодар», доходы Косенко в 2019 году составили 6 млн рублей, а его супруги — 1,1 млн рублей. В списке имущества есть два жилых дома площадью 436 кв.метров и 153,3 кв. метра и два земельных участка 1111 кв. метров и 896 кв. метров. В совместном пользовании с супругой у него есть стоянка ангарного типа.
Как писали Юга.ру, в конце января в Краснодаре депутаты согласовали сразу пять новых назначений в мэрии. Это были вице-мэр, директор департамента архитектуры и градостроительства, директор департамента муниципальной собственности и городских земель, а также начальников управления муниципального контроля и управления культуры.