Руководитель «Открытой среды» Анна Малова из Краснодара стала номинантом рейтинга Forbes

Краснодарский край

Распечатать

  • Анна Малова © Фото Вазгена Арутюнова
    Анна Малова © Фото Вазгена Арутюнова

Краснодарка Анна Малова попала в лонг-лист ежегодного рейтинга перспективных россиян, которые получили признание до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал расширенный список номинантов на участие в рейтинге «30 до 30». Руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Малова номинирована в категории «Социальные практики». Проголосовать за номинантов можно по ссылке. Финальный рейтинг опубликуют в июньском номере журнала. В него войдут молодые визионеры в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа — 30 финалистов. 

Читайте также:

«Нам важно быть эффективными и прозрачными, и этот лонг-лист хорошее подтверждение тому, что мы выбрали правильный путь. Делать региональный фонд с амбициями на системную помощь без бюджета и имени очень страшно, когда нет и 25. Прошло четыре года, и с радостью могу сказать, что моя семья, моя команда и я справляемся. Системно помочь каждому из ребят — как строить с нуля ракету каждый раз. И каждый семье, в которой есть аутизм: смотрите, мы с братом не могли вместе выйти из дома, а теперь мы в Forbes. Жизнь с аутизмом полна любви и вызовов, и вы точно справитесь. Если нам удастся попасть еще в короткий список, это очень поможет получать гранты, привлекать сторонников и пожертвования. А ещё докажет, что делать осмысленное и важное в регионах и на местах — так же важно и эффективно, и может изменить много жизней», — прокомментировала Анна Малова.

Читайте также:

«Открытая среда»— благотворительная организация, которая бесплатно помогает детям и взрослым с аутизмом в Краснодаре. На попечении организации находятся 150 семей, которые получают поддержку, в том числе и гуманитарную. Проекты организации помогают взрослым и детям адаптироваться и социализироваться в обществе. Благодаря «Открытой среде» в Краснодарском крае впервые удалось официально трудоустроить трех людей с расстройством аутистического спектра.

Краснодар Общественные организации Открытая среда

Новости

Арбитражный суд отказался признавать банкротом Афипский НПЗ
Руководитель «Открытой среды» Анна Малова из Краснодара стала номинантом рейтинга Forbes
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 28 апреля
На улице Гомельской в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт дороги
Спасатели эвакуировали трех туристов с горы Большой Тхач
Коллективу краснодарского драмтеатра представили нового директора. Им стал чиновник с Урала

Лента новостей

Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Вчера, 16:33
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Часть 1: Солнечный остров
На Кубани отменят режим повышенной готовности
Вчера, 14:21
На Кубани отменят режим повышенной готовности
Юга.ру посчитали, сколько дней он в итоге продлится
В Сочи собака загрызла 12‑летнюю шахматистку, которая приехала на турнир
Вчера, 11:18
В Сочи собака загрызла 12‑летнюю шахматистку, которая приехала на турнир
Федерация шахмат досрочно остановила соревнования

Реклама на сайте