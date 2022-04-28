Руководитель «Открытой среды» Анна Малова из Краснодара стала номинантом рейтинга Forbes

«Нам важно быть эффективными и прозрачными, и этот лонг-лист хорошее подтверждение тому, что мы выбрали правильный путь. Делать региональный фонд с амбициями на системную помощь без бюджета и имени очень страшно, когда нет и 25. Прошло четыре года, и с радостью могу сказать, что моя семья, моя команда и я справляемся. Системно помочь каждому из ребят — как строить с нуля ракету каждый раз. И каждый семье, в которой есть аутизм: смотрите, мы с братом не могли вместе выйти из дома, а теперь мы в Forbes. Жизнь с аутизмом полна любви и вызовов, и вы точно справитесь. Если нам удастся попасть еще в короткий список, это очень поможет получать гранты, привлекать сторонников и пожертвования. А ещё докажет, что делать осмысленное и важное в регионах и на местах — так же важно и эффективно, и может изменить много жизней», — прокомментировала Анна Малова.