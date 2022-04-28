Руководитель «Открытой среды» Анна Малова из Краснодара стала номинантом рейтинга Forbes
Краснодарка Анна Малова попала в лонг-лист ежегодного рейтинга перспективных россиян, которые получили признание до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал расширенный список номинантов на участие в рейтинге «30 до 30». Руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Малова номинирована в категории «Социальные практики». Проголосовать за номинантов можно по ссылке. Финальный рейтинг опубликуют в июньском номере журнала. В него войдут молодые визионеры в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа — 30 финалистов.
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«Нам важно быть эффективными и прозрачными, и этот лонг-лист хорошее подтверждение тому, что мы выбрали правильный путь. Делать региональный фонд с амбициями на системную помощь без бюджета и имени очень страшно, когда нет и 25. Прошло четыре года, и с радостью могу сказать, что моя семья, моя команда и я справляемся. Системно помочь каждому из ребят — как строить с нуля ракету каждый раз. И каждый семье, в которой есть аутизм: смотрите, мы с братом не могли вместе выйти из дома, а теперь мы в Forbes. Жизнь с аутизмом полна любви и вызовов, и вы точно справитесь. Если нам удастся попасть еще в короткий список, это очень поможет получать гранты, привлекать сторонников и пожертвования. А ещё докажет, что делать осмысленное и важное в регионах и на местах — так же важно и эффективно, и может изменить много жизней», — прокомментировала Анна Малова.
«Открытая среда»— благотворительная организация, которая бесплатно помогает детям и взрослым с аутизмом в Краснодаре. На попечении организации находятся 150 семей, которые получают поддержку, в том числе и гуманитарную. Проекты организации помогают взрослым и детям адаптироваться и социализироваться в обществе. Благодаря «Открытой среде» в Краснодарском крае впервые удалось официально трудоустроить трех людей с расстройством аутистического спектра.