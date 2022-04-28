В Краснодаре синоптики обещают теплую погоду 28 апреля
В Краснодарском крае 28 апреля ожидается теплая погода, лишь в конце недели могут пойти дожди
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в четверг в Краснодаре воздух прогреется до 25°C. Осадков не ожидается, небо будет чистым. К вечеру ожидается переменная облачность.
В регионе 28 апреля сильных осадков не ожидается. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит 20-25°C, местами на Азовском побережье 17-22°C.
Температура воздуха в горах ночью 5-10°C, днем 12-17°C.
На побережье Черного моря ожидается переменная облачность. Ночью и утром на участке Джубга — Магри возможен туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик 15-20 м/с.
Дожди в Краснодаре прогнозируются на 29 апреля.
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