В краснодарском хуторе Ленина начали строить детсад на 210 мест

На улице Тупиковой в пригороде Краснодара к концу 2023 года планируют построить детский сад

26 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила о начале строительства детского сада на улице Тупиковой в хуторе Ленина. Здание планируют построить в 2023 году. Под будущий детский сад уже залит фундамент, идет бетонирование стен технического этажа. Работы там ведет ООО «Развитие».

В здании, по словам чиновников, поместятся 11 групп: две группы для детей до четырех лет и девять групп от четырех до семи лет.