В краснодарском хуторе Ленина начали строить детсад на 210 мест

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

На улице Тупиковой в пригороде Краснодара к концу 2023 года планируют построить детский сад

26 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила о начале строительства детского сада на улице Тупиковой в хуторе Ленина. Здание планируют построить в 2023 году. Под будущий детский сад уже залит фундамент, идет бетонирование стен технического этажа. Работы там ведет ООО «Развитие».

В здании, по словам чиновников, поместятся 11 групп: две группы для детей до четырех лет и девять групп от четырех до семи лет.

На первом этаже здания разместят медицинский блок, пост охраны, электрощитовую, пищеблок. На втором этаже — служебно-бытовые помещения, музыкальный зал с инвентарной, физкультурный зал с инвентарной.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до конца года планируют построить четыре детских сада более чем на 1 тыс. мест суммарно.

Дети Краснодар Образование Строительство

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