Во всех школах Краснодара будут поднимать флаг в начале недели

С 25 апреля в школах Краснодара каждый понедельник перед уроками будут поднимать флаг РФ и исполнять государственный гимн

В краснодарских школах с 25 апреля уроки по понедельникам будут начинаться с исполнения российского гимна и поднятия флага. Теперь это будет еженедельной традицией. Спускать флаг будут в конце недели.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов сказал, что во многих регионах эту церемонию начнут проводить с 1 сентября. Кроме того, в некоторых школах такая традиция существовала и ранее.

Для новой традиции все школы обеспечат необходимой символикой. Для проведения такого еженедельного мероприятия премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес соответствующие изменения в федеральный проект «Развитие образования». Изначально практику поднятия флага в марте инициировал помощник президента Владимир Мединский.