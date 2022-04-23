МЧС попросило сочинцев быть осторожными на дорогах в связи с сильным туманом
23 апреля на море вдоль всего Сочи ожидается сильный туман — водителей и пешеходов просят быть особенно аккуратными
«23 апреля до конца суток на участке Магри — Весёлое ожидается сильный туман на море» — такое предупреждение выпустило сегодня главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
В связи с этим ведомство просит:
- водителей — снизить скорость и отказаться от лишний перестроений на дорогах;
- пешеходов — быть предельно внимательными при переходе улиц;
- астматиков и лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями — воздержаться от выхода на улицу.
Предупреждение касается всех жителей приморских районов города Сочи (напомним, что Магри — это поселок на границе с Туапсинским районом, а Весёлое — на границе с Абхазией).
Ранее на этой неделе в Сочи было зафиксировано еще одно необычное природное явление — песчаный дождь.
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