МЧС попросило сочинцев быть осторожными на дорогах в связи с сильным туманом

23 апреля на море вдоль всего Сочи ожидается сильный туман — водителей и пешеходов просят быть особенно аккуратными

«23 апреля до конца суток на участке Магри — Весёлое ожидается сильный туман на море» — такое предупреждение выпустило сегодня главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с этим ведомство просит:

водителей — снизить скорость и отказаться от лишний перестроений на дорогах;

пешеходов — быть предельно внимательными при переходе улиц;

астматиков и лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями — воздержаться от выхода на улицу.

Предупреждение касается всех жителей приморских районов города Сочи (напомним, что Магри — это поселок на границе с Туапсинским районом, а Весёлое — на границе с Абхазией).

Ранее на этой неделе в Сочи было зафиксировано еще одно необычное природное явление — песчаный дождь.