На Кубани прошел песчаный дождь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Кубани заметили, что после дождя вечером 18 апреля на их автомобилях и одежде остались следы грязи

Жители Кубани в соцсетях пожаловались на странный дождь. После него на машинах и одежде остались грязные следы. Видео поделились жители Краснодара и Сочи, но в пабликах пишут, что такие же дожди прошли еще в Геленджике и Новороссийске. 

В территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС по краю телеканалу «Краснодар» объяснили, что следы на автомобилях и одежде могли остаться после осаживания частиц, которые находятся в воздухе последние трое суток. Они витают в приземном слое атмосферы при штилевой погоде.

Напомним, сегодня в крае ожидаются дожди, местами гроза и град. Температура воздуха днем 20-25 °С, ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. В Краснодаре 17 °С и дождь.

Краснодар Погода Сочи

Новости

Экс-судья Хахалева отозвала жалобу на решение возбудить против нее уголовное дело
В Краснодаре построят новый участок ливневки. Из-за этого изменится схема движения транспорта
На Кубани прошел песчаный дождь
Синоптики предупредили кубанцев о дождях с градом
Краснодару компенсируют 130 млн рублей на строительство школы в микрорайоне Почтовом
На Кубани полицейский ударил ответчика во время судебного заседания

Лента новостей

Реклама на сайте