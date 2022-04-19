На Кубани прошел песчаный дождь

Жители Кубани заметили, что после дождя вечером 18 апреля на их автомобилях и одежде остались следы грязи

Жители Кубани в соцсетях пожаловались на странный дождь. После него на машинах и одежде остались грязные следы. Видео поделились жители Краснодара и Сочи, но в пабликах пишут, что такие же дожди прошли еще в Геленджике и Новороссийске.

В территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС по краю телеканалу «Краснодар» объяснили, что следы на автомобилях и одежде могли остаться после осаживания частиц, которые находятся в воздухе последние трое суток. Они витают в приземном слое атмосферы при штилевой погоде.

Напомним, сегодня в крае ожидаются дожди, местами гроза и град. Температура воздуха днем 20-25 °С, ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. В Краснодаре 17 °С и дождь.