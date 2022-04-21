В Анапе отказались от фестиваля «А.морефест» в честь открытия курортного сезона из-за «существующей обстановки»

По словам мэра Анапы Василия Швеца, власти города отказались от проведения фестиваля в том виде, в котором он проходил в прошлом году. Напомним, в 2021 году фестиваль проходил с 14 по 23 мая. Он ознаменовал старт летнего сезона. Развлекательная программа включала в себя, в том числе, винный марафон, открытые кинопоказы, запуски воздушных шаров, деловую программу.



«В существующей обстановке, которая не располагает для проведения больших праздников, мы приняли решение, что «А.морефеста» в том виде, в котором он был, с его масштабом и темпераментом, в этом году не будет. Тем не менее, и май, и все летние месяцы в Анапе будут насыщены спортивными, деловыми, культурными, просветительскими, военно-патриотическими мероприятиями», — цитирует Василия Швеца пресс-служба администрации Анапы.