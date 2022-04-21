В Анапе отказались от фестиваля «А.морефест» в честь открытия курортного сезона из-за «существующей обстановки»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

21 апреля в мэрии Анапы сообщили, что в 2022 году фестиваля «А.морефест» не будет, потому что сейчас не до фестивалей

По словам мэра Анапы Василия Швеца, власти города отказались от проведения фестиваля в том виде, в котором он проходил в прошлом году. Напомним, в 2021 году фестиваль проходил с 14 по 23 мая. Он ознаменовал старт летнего сезона. Развлекательная программа включала в себя, в том числе, винный марафон, открытые кинопоказы, запуски воздушных шаров, деловую программу.
 
«В существующей обстановке, которая не располагает для проведения больших праздников, мы приняли решение, что «А.морефеста» в том виде, в котором он был, с его масштабом и темпераментом, в этом году не будет. Тем не менее, и май, и все летние месяцы в Анапе будут насыщены спортивными, деловыми, культурными, просветительскими, военно-патриотическими мероприятиями», — цитирует Василия Швеца пресс-служба администрации Анапы.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в культурном кластере «Колос» 20-22 апреля пройдут кинопоказы в рамках фестиваля короткого метра Moscow Shorts.

Анапа Курорты и туризм Фестивали

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В Анапе отказались от фестиваля «А.морефест» в честь открытия курортного сезона из-за «существующей обстановки»
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