В Краснодаре пройдут открытые чтения детских книг

«На площадке мы послушаем авторское чтение вслух, организуем зону рисования для детей. Еще здесь можно будет купить детские книжки для себя или в подарок. Мы верим, что мир меняют сообщества и взаимодействие», — считают организаторы.

Журналистка и писательница Вера Тихонова будет читать произведение «Привет, Каролинка!» Марии Крюгер.

Событие состоится 23 апреля в 13:00 в библиотеке ЦСИ «Типография» по адресу улица Зиповская, 5/33. Стоимость участия 400 рублей. Оплата на месте. Дети до 12 лет могут посетить бесплатно.

Часть вырученных с чтений средств пойдет в пользу благотворительной организации «Открытая среда» и независимого книжного магазина «Чарли».

Как писали Юга.ру, в «Типографии» 22 апреля пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...» от плейбэк-проекта «Свое место». Формат предполагает, что зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же воспроизведут их на сцене.