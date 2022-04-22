В Краснодаре пройдут открытые чтения детских книг

Краснодарский край

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  • © Фото Lisa Fotios, pexels.com
    © Фото Lisa Fotios, pexels.com

В Краснодарском центре современного искусства «Типография» 23 апреля стартуют открытые чтения детских книг

«На площадке мы послушаем авторское чтение вслух, организуем зону рисования для детей. Еще здесь можно будет купить детские книжки для себя или в подарок. Мы верим, что мир меняют сообщества и взаимодействие», — считают организаторы.

Журналистка и писательница Вера Тихонова будет читать произведение «Привет, Каролинка!» Марии Крюгер.

Событие состоится 23 апреля в 13:00 в библиотеке ЦСИ «Типография» по адресу улица Зиповская, 5/33. Стоимость участия 400 рублей. Оплата на месте. Дети до 12 лет могут посетить бесплатно.

Часть вырученных с чтений средств пойдет в пользу благотворительной организации «Открытая среда» и независимого книжного магазина «Чарли».

Как писали Юга.ру, в «Типографии» 22 апреля пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...» от плейбэк-проекта «Свое место». Формат предполагает, что зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же воспроизведут их на сцене.

Афиша Краснодара Дети Книги Краснодар КЦ «Типография»

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