В Краснодаре пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...»
В Краснодарском центре современного искусства «Типография» 22 апреля пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...»
Его проведет плейбэк-проект «Свое место». Формат предполагает, что зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же воспроизведут их на сцене. Благодаря их разнообразию и спонтанной игре артистов перформанс всегда получается уникальным и неповторимым, поскольку рождается здесь и сейчас.
Начало перформанса «Однажды в городе К...» в 18:00. «Типография» находится по адресу ул. Зиповская 5/33. Стоимость билета 800 рублей, студентам предусмотрены скидки. Все собранные средства пойдут на помощь взрослым людям с аутизмом в благотворительной организации «Открытая среда».
«Открытая среда» — организация, которая помогает людям с расстройством аутистического спектра (РАС) стать самостоятельными и никогда не попасть в психоневрологические интернаты (ПНИ). Подопечные готовятся к жизни без родителей в тренировочной квартире. Там они осваивают бытовые навыки со специалистами: покупают продукты, готовят, делают уборку, впервые ночуют одни.