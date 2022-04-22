В Краснодаре пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...»

Краснодарский край

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  • КЦСИ «Типография» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    КЦСИ «Типография» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском центре современного искусства «Типография» 22 апреля пройдет благотворительный перформанс «Однажды в городе К...»

Его проведет плейбэк-проект «Свое место». Формат предполагает, что зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же воспроизведут их на сцене. Благодаря их разнообразию и спонтанной игре артистов перформанс всегда получается уникальным и неповторимым, поскольку рождается здесь и сейчас.

Начало перформанса «Однажды в городе К...» в 18:00. «Типография» находится по адресу ул. Зиповская 5/33. Стоимость билета 800 рублей, студентам предусмотрены скидки. Все собранные средства пойдут на помощь взрослым людям с аутизмом в благотворительной организации «Открытая среда».

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«Открытая среда» — организация, которая помогает людям с расстройством аутистического спектра (РАС) стать самостоятельными и никогда не попасть в психоневрологические интернаты (ПНИ). Подопечные готовятся к жизни без родителей в тренировочной квартире. Там они осваивают бытовые навыки со специалистами: покупают продукты, готовят, делают уборку, впервые ночуют одни.

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