В Прикубанском округе Краснодара снова нашли тело под окнами многоэтажки
В районе улицы Командорской 20 апреля нашли тело 25-летней местной жительницы. Она упала с большой высоты
Телеграм-канал «Телетайп Краснодар» 20 апреля опубликовал пост, что на улице Командорской около жилого комплекса «Альпы» было найдено тело девушки. По словам местных жителей, она выпала с балкона.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру сообщили, что погибшей является 25-летняя местная жительница. Ее личность установлена.
«По факту гибели местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Отметим, что это уже второй подобный случай за неделю. Ранее Юга.ру писали, что в ночь на 18 апреля на улице Командорской нашли тело 19-летнего парня. Он выпал с балкона общего пользования. Молодой человек скончался на месте. По этому случаю также проводится проверка.