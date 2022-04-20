В Прикубанском округе Краснодара снова нашли тело под окнами многоэтажки

В районе улицы Командорской 20 апреля нашли тело 25-летней местной жительницы. Она упала с большой высоты

Телеграм-канал «Телетайп Краснодар» 20 апреля опубликовал пост, что на улице Командорской около жилого комплекса «Альпы» было найдено тело девушки. По словам местных жителей, она выпала с балкона.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру сообщили, что погибшей является 25-летняя местная жительница. Ее личность установлена.

«По факту гибели местной жительницы территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.