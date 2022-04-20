Фотограф заснял на видео, как в парке «Краснодар» наполняют водой фонтан «Инфинити»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

«Краснодар» готовится к летнему сезону и начал включать фонтаны

В парке «Краснодар» 19 апреля включили один из самых больших фонтанов — «Инфинити». Кадрами поделился в соцсетях фотограф Евгений Таранжин. Он даже успел заснять на видео, как наполнялась многотонная чаша.

В 2021 году фотограф заснял, как сначала с жакаранд около фонтана сняли защитные экраны, а затем наполнили водой «Инфинити». Тогда водный объект заработал на 10 дней раньше — 19 апреля. 

Также Юга.ру рассказывали, что в парке убрали светящееся дерево на смотровой площадке и стелят новый газон. Возможно, там появится цветочная композиция. А в другой части парка продолжается строительство новой очереди, где будет «Японский сад» и несколько водоемов. 

Краснодар парк «Краснодар»

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Фотограф заснял на видео, как в парке «Краснодар» наполняют водой фонтан «Инфинити»
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