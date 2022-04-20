Фотограф заснял на видео, как в парке «Краснодар» наполняют водой фонтан «Инфинити»

В парке «Краснодар» 19 апреля включили один из самых больших фонтанов — «Инфинити». Кадрами поделился в соцсетях фотограф Евгений Таранжин. Он даже успел заснять на видео, как наполнялась многотонная чаша.

В 2021 году фотограф заснял, как сначала с жакаранд около фонтана сняли защитные экраны, а затем наполнили водой «Инфинити». Тогда водный объект заработал на 10 дней раньше — 19 апреля.

Также Юга.ру рассказывали, что в парке убрали светящееся дерево на смотровой площадке и стелят новый газон. Возможно, там появится цветочная композиция. А в другой части парка продолжается строительство новой очереди, где будет «Японский сад» и несколько водоемов.