На смотровой площадке в парке «Краснодар» убрали светящееся дерево

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

В парке «Краснодар» на месте светящегося дерева стелят газон

Фотограф Евгений Таранжин снял с высоты птичьего полета смотровую площадку в парке «Краснодар». На фото видно, что там убрали светящееся дерево и укладывают газон. Фотограф считает, что там появятся цветы.

  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина
  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Ранее Юга.ру писали, что в парке идет строительство новой очереди. Там появится «Японский сад» и будет много водных объемов. В телеграм-канале «Парк Галицкого. Краснодар» показали первые кадры оттуда.

Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий

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На смотровой площадке в парке «Краснодар» убрали светящееся дерево
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