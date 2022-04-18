На смотровой площадке в парке «Краснодар» убрали светящееся дерево
В парке «Краснодар» на месте светящегося дерева стелят газон
Фотограф Евгений Таранжин снял с высоты птичьего полета смотровую площадку в парке «Краснодар». На фото видно, что там убрали светящееся дерево и укладывают газон. Фотограф считает, что там появятся цветы.
Ранее Юга.ру писали, что в парке идет строительство новой очереди. Там появится «Японский сад» и будет много водных объемов. В телеграм-канале «Парк Галицкого. Краснодар» показали первые кадры оттуда.
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