В Краснодаре эвакуировали посетителей торгового центра и рынка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре за день дважды сообщили о минировании

Днем 19 апреля в Краснодаре неизвестные сообщили о минировании торгового центра «OZ Молл» и Сенного рынка. По словам очевидцев, на местах были бригады скорых, пожарные и полицейские. Входы в рынок и ТЦ оцепили.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что после специалисты провели все необходимые мероприятия по осмотру территории и не нашли никаких опасных предметов. 

Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года в Краснодаре вызвали полицию и спасателей из-за подозрительного предмета в МФЦ. В тот же день из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников и сотрудников школы № 65.

Краснодар Полиция Торговля

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