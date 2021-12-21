В МФЦ Краснодара вызвали полицию и спасателей из-за подозрительного предмета
Сотрудники МЧС и правоохранители днем 21 декабря работали в МФЦ в ТЦ «Центр города». По словам горожан, там нашли «черный ящик»
Телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал видео, снятое в торговом центре «Центр города». По словам автора ролика, в многофункциональном центре нашли подозрительный предмет — «черную коробку». После этого на место вызвали экстренные службы и правоохранителей.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару журналисту Юга.ру сообщили, что сотрудники полиции не нашли никаких опасных предметов на территории МФЦ.
«Один из посетителей МФЦ забыл свое имущество, после чего вернулся и забрал его», — рассказал начальник пресс-службы городской полиции Артем Коноваленко.
Еще одно сообщение в экстренные службы 21 декабря поступило из школы № 65 в Краснодаре. Учеников и учителей эвакуировали из-за сообщения о минировании. По данным мэрии Краснодара, сообщение о минировании пришло на электронную почту УФСБ. В 15:16 кинологи проверили учебное заведение, но подозрительных предметов не нашли.