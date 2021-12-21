В МФЦ Краснодара вызвали полицию и спасателей из-за подозрительного предмета

Сотрудники МЧС и правоохранители днем 21 декабря работали в МФЦ в ТЦ «Центр города». По словам горожан, там нашли «черный ящик»

Телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал видео, снятое в торговом центре «Центр города». По словам автора ролика, в многофункциональном центре нашли подозрительный предмет — «черную коробку». После этого на место вызвали экстренные службы и правоохранителей.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару журналисту Юга.ру сообщили, что сотрудники полиции не нашли никаких опасных предметов на территории МФЦ.

«Один из посетителей МФЦ забыл свое имущество, после чего вернулся и забрал его», — рассказал начальник пресс-службы городской полиции Артем Коноваленко.