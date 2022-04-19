В Северском районе автомобиль вылетел с трассы на высокой скорости

ДТП произошло около 16:00 в районе 19 км трассы Федоровская — Северская. По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки ВАЗ-21099 превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль перевернулся в оросительный канал.

Водитель легковушки и его 18-летний пассажир погибли. Еще одна 17-летняя пассажирка доставлена с травмами в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Как писали Юга.ру, 15 апреля на трассе в районе Белореченска в ДТП погиб 19-летний студент. Он ехал домой после учебы, когда в него врезался 75-летний водитель Renault Duster.