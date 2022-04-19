В Северском районе автомобиль вылетел с трассы на высокой скорости

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассе Федоровская — Северская 18 апреля ВАЗ-21099 вылетел в оросительный канал

ДТП произошло около 16:00 в районе 19 км трассы Федоровская — Северская. По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки ВАЗ-21099 превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль перевернулся в оросительный канал.

Водитель легковушки и его 18-летний пассажир погибли. Еще одна 17-летняя пассажирка доставлена с травмами в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю. 

Как писали Юга.ру, 15 апреля на трассе в районе Белореченска в ДТП погиб 19-летний студент. Он ехал домой после учебы, когда в него врезался 75-летний водитель Renault Duster.

ДТП Северский район смерть

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