Синоптики предупредили кубанцев о дождях с градом

В Краснодарском крае 19 апреля прогнозируют сильный ветер, дождь и грозу

Утром 19 апреля в Краснодаре 15 °С и облачно. Днем температура поднимется до 17 °С и пойдет дождь. По данным сервиса «Яндекс.Погода» будет дуть ветер со скоростью 6-13 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидаются ливни с градом. Ветер западный 5-10 м/с с порывами 12-14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 °С.

На Черноморском побережье 19 апреля ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С. В Сочи 14°С, в Анапе и Новороссийске 11 °С.

На Азовском побережье 15-20 °С. В Приморско-Ахтарске и Темрюке 13 °С, в Ейске 15 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к середине недели в Краснодарском крае температура понизится на 10 градусов. В среду и четверг ожидается 11-12 °С днем.