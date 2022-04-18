Ночью в Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелся многоквартирный дом

В ночь на 18 апреля в Краснодаре загорелась крыша многоквартирного дома в Музыкальном микрорайоне

В телеграм-канале «Шанхай Краснодар» написали, что в ночь на 18 апреля в Музыкальном микрорайоне на улице Есенина, 108/а, загорелась крыша дома. По словам автора поста, пожарные долго не могли подъехать из-за шлагбаумов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 00:02. К месту сразу направили бригады пожарных. По прибытии они установили, что огонь охватил 40 кв. метров.

Локализовали пожар в 00:15, открытый огонь — в 00:37. В 00:50 пожарные устраняли последствия пожара. На месте работали 13 человек.

Как писали Юга.ру, крупный пожар в Музыкальном микрорайоне произошел в сентябре 2020 года. Тогда загорелась крыша многоэтажки и пострадали 64 квартиры. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров, огонь тушили всю ночь.