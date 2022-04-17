В Мостовском районе разбился вертолет Ми-2

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил, что информация о падении вертолета поступила в МЧС от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Мостовского района в 12:30.

Вертолет Ми-2 обрабатывал сельхозугодья. Он упал, когда начал заходить на посадку. Вертолет сгорел, пилот погиб.

На месте трагедии работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В ликвидации происшествия участвовали около 20 человек и 8 единиц техники.

Ранее Юга.ру писали о том, что 2 августа 2018 года во время выполнения сельхозработ рядом со станицей Новомышастовской разбился вертолет Ми-2, пилот которого погиб.