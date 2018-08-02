На Кубани разбился вертолет Ми-2, пилот погиб

Краснодарский край

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В Красноармейском районе 2 августа разбился вертолет

По предварительным данным, авария произошла примерно с 8:00 до 9:00. Вертолет упал во время проведения работ возле станицы Новомышастовской на территории сельхозпредприятия, которое выращивает рис. От удара о землю вертолет загорелся.

На борту был один пилот, он погиб, сообщил ТАСС источник в экстренных службах района.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили, что вертолет разбился. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10:00. На месте работают 28 человек и восемь единиц техники. 

Причину аварии выясняют. Следователи начали проверку по факту крушения вертолета.

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