Прохладные ночи и теплые дни ждут краснодарцев с 17 по 19 апреля

Воскресенье, по данным краснодарского гидрометцентра, пройдет с температурой воздуха до 23 °С и легким восточным ветром. Ночью температура воздуха опустится до 10 °С.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в регионе спокойное магнитное поле и высокий УФ-индекс. Кроме того, в эти ночи можно будет наблюдать полнолуние, а световой день уже превышает 13 часов. Солнце заходит уже после 19:00.

Понедельник, 18 апреля, будет таким же теплым, с температурой до 27 °С, но пройдет дождь. Южный ветер будет почти неощутимым, около 2 м/с. Во вторник, 19 апреля, дневная температура немного понизится, а дождь усилится.

На Черноморском побережье дневная температура в этот период местами достигнет 21 °С, а в горных территориях края до 18 °С.

В Ейске, Анапе, Новороссийске, Туапсе морская вода уже прогрелась до 10 °С по данным на 15 апреля.

Ранее Юга.ру писали, что 14 апреля в Краснодаре и крае был сильный ветер. В краевой столице он повалил 14 деревьев, а рекламный щит упал на человека. Без света осталось около 80 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее.