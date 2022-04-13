Кабмин Адыгеи подписал соглашение с туристической корпорацией для развития курортов республики

Адыгея

Распечатать

  • Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Адыгеи

В рамках соглашения стороны будут реализовывать курорт «Лагонаки» и другие туристические продукты Адыгеи

13 апреля в Москве между Кабинетом министров Адыгеи и АО «Корпорация Туризм.РФ» заключили соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о о взаимодействии в сфере туризма и гостеприимства в республике.

Совместные усилия направят на формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта. В том числе реализация проекта всесезонного курорта «Лагонаки». Взаимодействие предполагает экспертную и консультационную поддержку, разработку мастер-планов, проектной документации, привлечение инвестиций в туристскую отрасль, участие в реализации программ по развитию туристской индустрии и мероприятия по повышению уровня сервиса.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика тесно взаимодействует с «Корпорация Туризм.РФ» и готова к дальнейшей работе в области туристской инфраструктуры, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

 «Важно грамотно использовать все преимущества нашего региона для развития туризма и реализации флагманского проекта «Лагонаки». Он даст импульс развитию туризма, изменению структуры экономики региона в целом. Мы должны развиваться, но сберечь для будущих поколений все лучшее, что осталось от предков и дано природой. Это является ведущим условием в туристской и любой экономической деятельности на территории республики», — добавил Кумпилов.

Важность взаимодействия с корпорацией связана с перспективами туристской отрасли республики. Прежде всего, это создание горного экокурорта «Лагонаки». В рамках первой очереди будет проложено 20 км горнолыжных трасс, построены гостиницы на 650 номеров категории 3 и 4 звезды. 

Курорты и туризм Мурат Кумпилов

Новости

В Геленджике к началу курортного сезона планируют расширить до четырех полос трассу М-4 «Дон»
В Краснодаре покрасят опоры ж/д моста в районе улицы Вишняковой. Для этого там ограничат автомобильное движение
Пять кубанских виноделен заняли первые позиции в рейтинге лучших вин страны
Галина Золина стала директором лицея Лобачевского в Усть-Лабинске, открытого при поддержке Дерипаски
В Краснодаре можно будет сдать на переработку ненужную технику
В Ейске полицейский получил семь лет колонии за взятки

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Вчера, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
Вчера, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
Вчера, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте