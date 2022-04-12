Власти Краснодара пообещали построить школу на 825 учеников в Фестивальном микрорайоне

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 11 апреля заявил, что на проспекте Константина Образцова собираются построить школу, но не сказал когда

По словам Алексеенко, проект школы на улице Константина Образцова прошел госэкспертизу. Школу собираются построить на объединенном участке, часть которого принадлежит застройщику, другая часть является придомовой территорией. Общая площадь участка — около 2,8 га.

Площадь самой школы, по словам чиновников, будет превышать 14 тыс. кв. метров. Там сделают медицинский блок, спортивные и актовые залы, библиотеку и пищеблок. На территории школы построят поле для мини-футбола, игровые площадки и беговые дорожки.