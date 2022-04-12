Власти Краснодара пообещали построить школу на 825 учеников в Фестивальном микрорайоне

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 11 апреля заявил, что на проспекте Константина Образцова собираются построить школу, но не сказал когда

По словам Алексеенко, проект школы на улице Константина Образцова прошел госэкспертизу. Школу собираются построить на объединенном участке, часть которого принадлежит застройщику, другая часть является придомовой территорией. Общая площадь участка — около 2,8 га.

Площадь самой школы, по словам чиновников, будет превышать 14 тыс. кв. метров. Там сделают медицинский блок, спортивные и актовые залы, библиотеку и пищеблок. На территории школы построят поле для мини-футбола, игровые площадки и беговые дорожки.

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Напомним, что на официальном сайте администрации Краснодара работает раздел, где собрана информация обо всех строящихся, проектируемых и планируемых к проектированию на ближайшее время школах и детских садах города.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре почти достроили школу на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей — одну из самых больших в Краснодаре. Ее начали строить в феврале 2020 года.

Андрей Алексеенко Краснодар Строительство Школа

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