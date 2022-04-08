На выходных в Краснодарском крае пройдут дожди, а затем погода наладится

В пятницу, 8 апреля, в Краснодаре в первой половине дня будет идти дождь, температура прогреется до 13 °С. Ожидается ветер со скоростью до 7 м/с. Вечером похолодает до 10 °С и снова пойдет дождь.

На выходных в кубанской столице по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет солнечно. В субботу потеплеет до 17 °С, а воскресенье до 22 °С. Осадков не ожидается.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что в пятницу и субботу по краю пройдут дожди, но температурный фон останется комфортным. В пятницу сильные дожди ожидаются в первой половине дня. Они будут сопровождаться порывами южного ветра до 15-18 м/с. Местами утром заморозки до -1…-2 °С. Температура воздуха днем 13…18 °С, местами на Азовском побережье 11…16 °С, в горах 6…11 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. На участке Джубга — Магри сильный дождь. Ветер южный 12-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 12…17 °С. В Сочи ожидается до 12 °С, в Новороссийске и Геленджике 11 °С.

На выходных в крае дождь пройдет преимущественно в субботу, в воскресенье преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха днем 9 апреля 15-20 °С, 10 апреля 20-25 °С.

На Черноморском побережье местами пройдут дожди с грозой. Ветер 5-10 м/с с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха в субботу 13-18 °С, в воскресенье 18-22 °С. На Азовском побережье 15-20 °С.