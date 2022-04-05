На субботнике в Белореченском районе собрали больше 25 мешков мусора

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

1 апреля волонтеры «ЕвроХим-БМУ» и «Экологического содружества» вместе с жителями Белореченска провели субботник

Местные жители одного из районов Белореченска попросили волонтеров «ЕвроХим-БМУ» и «Экосодружества» поучаствовать в субботнике и очистить территорию от скопившегося мусора.

Читайте также:

За час работы они собрали более 25 мешков мусора, а после уборки общественный эколог КК ЭОО «Экологическое содружество» вручила памятные подарки самым активным волонтерам.

«Мы с радостью приняли участие в субботнике, поскольку чистый город — это забота абсолютно каждого человека», — отметила председатель правления КК ЭОО «Экологическое содружество» Лариса Никифорова.

Читайте также:

В 2022 году «ЕвроХим» активно реализует ESG-стратегию. Ее главная составляющая — социально-экологическая деятельность. Ранее Юга.ру писали о старте конкурса на лучший ESG-проект от минерально-химической компании.

Белореченский район Волонтеры ЕвроХим Мусор Субботник Экология

Новости

В Ейске на аукцион еще раз выставили старейший пивзавод «Приазовская Бавария». Раньше там работал бывший глава Ейска
На Кубани будут судить бывшего начальника ОБЭП полиции за фальсификацию уголовного дела
Генпрокуратура РФ требует изъять землю под рестораном в заповеднике Большой Утриш. Ресторан и земля под ним связаны с экс-председателем Анапского райсуда
В Сочи оползень разрушил трассу
Бывшая кубанская судья Хахалева подала в Верховный суд жалобу на возбужденное против нее уголовное дело
На Кубань снова вернулись заморозки

Лента новостей

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
Сегодня, 17:01
Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам
Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году
Вчера, 19:44
Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году
В голосовании участвуют четыре территории
В Краснодаре из-за ремонта изменится маршрут трамвая № 5
Вчера, 14:25
В Краснодаре из-за ремонта изменится маршрут трамвая № 5

Реклама на сайте