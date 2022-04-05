На субботнике в Белореченском районе собрали больше 25 мешков мусора

1 апреля волонтеры «ЕвроХим-БМУ» и «Экологического содружества» вместе с жителями Белореченска провели субботник

Местные жители одного из районов Белореченска попросили волонтеров «ЕвроХим-БМУ» и «Экосодружества» поучаствовать в субботнике и очистить территорию от скопившегося мусора.

За час работы они собрали более 25 мешков мусора, а после уборки общественный эколог КК ЭОО «Экологическое содружество» вручила памятные подарки самым активным волонтерам.

«Мы с радостью приняли участие в субботнике, поскольку чистый город — это забота абсолютно каждого человека», — отметила председатель правления КК ЭОО «Экологическое содружество» Лариса Никифорова.