На субботнике в Белореченском районе собрали больше 25 мешков мусора
Партнерский Краснодарский край
1 апреля волонтеры «ЕвроХим-БМУ» и «Экологического содружества» вместе с жителями Белореченска провели субботник
Местные жители одного из районов Белореченска попросили волонтеров «ЕвроХим-БМУ» и «Экосодружества» поучаствовать в субботнике и очистить территорию от скопившегося мусора.
За час работы они собрали более 25 мешков мусора, а после уборки общественный эколог КК ЭОО «Экологическое содружество» вручила памятные подарки самым активным волонтерам.
«Мы с радостью приняли участие в субботнике, поскольку чистый город — это забота абсолютно каждого человека», — отметила председатель правления КК ЭОО «Экологическое содружество» Лариса Никифорова.
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