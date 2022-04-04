На трассе А-147 под Сочи ввели еще один реверс

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участке трассы А-147 около поселка Нижнее Учдере ввели реверсивное движение

В районе поселка Нижнее Учдере на трассе А-147 Джубга — граница с Абхазией на участке от 159+982 до 160+170 км ввели реверсивное движение из-за оползня.

До начала курортного сезона дорожники планируют полностью отремонтировать этот участок. Работы разделили на два этапа: к 1 июня хотят ликвидировать просадку дорожного полотна, чтобы открыть движение по двум полосам, а с 15 сентября планируют начать завершающие работы по установке устройства удерживающего сооружения.

Всего на трассе А-147 реверсивное движение действует еще на четырех участках — около Учдере, на въезде и выезде из Головинки и в районе Волконки. На всех дорогах идут внеплановые работы после оползней,  сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Завершить работы в Головинке планируют к концу апреля, а в Учдере к концу мая. На 117 км трассы Волконки восстановительные работы завершили, в ближайшие дни собираются уложить асфальт и возобновить движение в штатном режиме. 

Как писали Юга.ру, на участке трассы А-147 между селом Детляжка и поселком Дагомыс с 24 апреля и до ноября 2023 года введут реверсивное движение.

Ремонт дорог Сочи

Новости

На Кубани похоронили еще одного солдата, погибшего в Украине
На трассе А-147 под Сочи ввели еще один реверс
В Краснодаре снова похолодает, а на Кубани пройдут дожди
Задержан бывший начальник угрозыска Анапы, которого искали девять лет
Авария на теплотрассе оставила часть краснодарского микрорайона Гидростроителей без горячей воды
25 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за двойной аварии

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
1 апреля, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
31 марта, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
31 марта, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте