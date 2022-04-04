На трассе А-147 под Сочи ввели еще один реверс

В районе поселка Нижнее Учдере на трассе А-147 Джубга — граница с Абхазией на участке от 159+982 до 160+170 км ввели реверсивное движение из-за оползня.

До начала курортного сезона дорожники планируют полностью отремонтировать этот участок. Работы разделили на два этапа: к 1 июня хотят ликвидировать просадку дорожного полотна, чтобы открыть движение по двум полосам, а с 15 сентября планируют начать завершающие работы по установке устройства удерживающего сооружения.

Всего на трассе А-147 реверсивное движение действует еще на четырех участках — около Учдере, на въезде и выезде из Головинки и в районе Волконки. На всех дорогах идут внеплановые работы после оползней, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Завершить работы в Головинке планируют к концу апреля, а в Учдере к концу мая. На 117 км трассы Волконки восстановительные работы завершили, в ближайшие дни собираются уложить асфальт и возобновить движение в штатном режиме.