Кубанцам предлагают ответить на вопросы о самых экологичных решениях 2021 года

«Теперь так» проводит опрос среди населения, чтобы составить список проектов, которые поднимали экологические и социальные проблемы в России в 2021 году

В 2021 году в мире широко обсуждали лесные пожары в Якутии, запрет на одноразовый пластик в странах ЕС и введение углеродного налога.

Не менее остро экологические проблемы и их влияние на общество обсуждали и в России. Создатели проекта «Теперь так» запустили опрос и предлагают рассказать о проекте, который принес пользу обществу или окружающей среде в 2021 году. Пройти опрос можно до 16 января.

«Пока события прошедшего года не остались далеко позади, мы решили разобраться: какие инициативы и проекты были реализованы в России за прошедший год; что было предпринято местными властями, компаниями, общественными организациями, НКО и активистами, и какие из этих решений и проектов вам особенно запомнились и показались полезными», — рассказали создатели опроса.

По итогам опроса составят «Список бережных инициатив». Он позволит понять, решение каких экологических и социальных задач получило внимание аудитории, а каких — не особо. Такой список будет составляться ежегодно, чтобы отслеживать, как меняется осведомленность россиян об экологических и социальных изменениях.

Список проектов собирают СМИ, некоммерческие организации и блогеры-активисты 20 городов России. Следить за ходом проекта и итогами можно на сайте.