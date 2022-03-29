В Адыгее прошло пленарное заседание Общественной палаты республики по подведению итогов работы за 2021 год

На мероприятии присутствовали член Общественной палаты РФ, Герой Труда России Исхак Машбаш, члены Общественной палаты РА, руководство ряда общественных движений и профсоюзных организаций.

Провел мероприятие председатель Общественной палаты РА Руслан Устов, который выступил с отчётом о проделанной работе. Отмечено, что за прошедший год члены Палаты приняли участие во множестве общественно значимых мероприятий, посвященных вопросам защиты прав потребителей, развитию молодежного военно-патриотического движения, качеству предоставления коммунальных услуг, поддержке малого и среднего бизнеса и т.д. Члены Палаты также провели 137 онлайн совещаний, дали общественную экспертизу 19 законопроектам, рассмотрели 760 поручений и информационных писем из Общественной палаты РФ.

По своим направлениям деятельности в Общественной палате и о предстоящих планах доложили заместитель председателя Общественной палаты РА Анна Крюкова, член АРО профсоюза работников народного образования и науки РФ Зуриет Жаде, председатель Молодежного военно-патриотического объединения «Единство» Рашид Джаримов, председатель правления АРО Российского детского фонда Татьяна Гоголева, председатель ОД Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Рамазан Тлемешок.

В продолжение встречи выступил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В частности, он отметил, что в обновленном составе Палаты, работающей уже год, представлены интересы самых разных групп населения, обеспечена преемственность в работе.

«Органы власти региона опираются на ваше мнение во всех важнейших вопросах. Мы вместе прорабатываем решения, которые пойдут на пользу жителям Адыгеи», — сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона поблагодарил членов Общественной палаты за проделанную в прошлом году работу, в том числе, и за организацию общественного наблюдения за выборами в Государственную Думу России и Госсовет — Хасэ Адыгеи. Выборы в республике были признаны легитимными, прошли открыто. Значимый вклад в такой результат внесла Общественная палата, подготовившая наблюдателей для всех избирательных участков в республике.

Отдельно Глава республики подчеркнул важность сохранения единого, согласованного подхода в объединении всех общественных сил вокруг политического курса Президента России Владимира Путина. Отмечена работа федерального центра над преодолением санкционного давления и выработкой антикризисных решений в экономике.

На сегодняшний день руководством республики уже проведены серии встреч с сельхозпроизводителями, поставщиками продуктов питания и лекарственных препаратов. Достигнуты договоренности по недопущению роста цен и дефицита на общественно значимые товары.

В этой связи возрастает роль Общественной палаты в вопросах защиты прав потребителей. Руководитель региона обозначил важность проработки дополнительных механизмов общественного мониторинга и контроля в данной сфере.

Другое немаловажное направление — контроль за реализацией национальных проектов. Достижение всех целевых показателей по ним и по госпрограммам будет являться определяющим значением для экономики и социальной сферы региона, для роста качества жизни людей. Задача Общественной палаты — сбор и обобщение общественного мнения и выработка на его основе предложений для органов власти.

«Мы открыты к сотрудничеству, корректируем свою работу с учетом таких предложений. Повторю, сейчас особенно важна консолидация власти и общества. Общественная палата — ведущая площадка для такого диалога», — сказал Мурат Кумпилов.

Особо указано на необходимость системного внимания к вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранения согласия в обществе, а также усиления взаимодействия общественных организаций с волонтерами. В свою очередь руководство республики готово через гранты продолжить поддержку некоммерческих организаций в сфере соцуслуг. На сегодняшний день средства республиканского бюджета на эти цели увеличены с 15 до 30 млн. рублей. Грантополучателями смогут стать свыше 20 социально-ориентированных некоммерческих организаций.

В завершение мероприятия Глава Адыгеи еще раз подчеркнул необходимость активной работы членов ОП в общественных советах, комиссиях, рабочих группах при министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления.

«Мы рассчитываем на вас, ждем ваших идей и предложений, которые помогут улучшить проводимую работу, сделать её ещё более результативной», — сказал Мурат Кумпилов.