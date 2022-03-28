В Сочи мужчина сбил насмерть двухлетнюю девочку. Ему дали 2,5 года колонии-поселения

Из приговора суда известно, что в сентябре 2021 года мужчина на автомобиле Land Rover заезжал на парковку и наехал на двухлетнюю девочку. Она находилась справа спереди по ходу движения. Ребенок скончался на месте ДТП.

На водителя иномарки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности). А 28 марта в пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что мужчину приговорили к 2,5 годам колонии поселения.

В суде он признал вину в полном объеме. Кроме того, еще 2,5 года ему будет запрещено управлять автомобилем. Также в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба в пользу потерпевших с него взыскали 2 млн рублей.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе во дворе одного из ЖК Кранодара женщина сбила 10-летнюю девочку, после чего посадила в машину, довезла до одной из многоэтажек, оставила на ступеньках и уехала. У девочки оказались переломы со смещениями и ей потребовалась операция.