В Краснодаре женщина сбила ребенка, довезла его до многоэтажки и оставила с травмами на ступеньках

Днем 22 марта в одном из ЖК Краснодара женщина сбила школьницу и скрылась с места ДТП

На записи с камер видеонаблюдения видно, как останавливается белый кроссовер, из него выходит водитель, которая несет на руках пострадавшего ребенка, и еще одна девочка. После этого женщина уходит, а дети вдвоем остаются на ступеньках.

ДТП произошло днем 22 марта в ЖК «Московский» между домами № 2 и 4. Рассказала о нем в соцсетях мама пострадавшей девочки. По ее словам, женщина за рулем Hyundai Santa Fe сбила 10-летнюю девочку, после чего посадила в машину, довезла до одной из многоэтажек, оставила на ступеньках и уехала. Напоследок водитель сказала девочке: «Больше ничем тебе помочь не могу».

Мама школьницы написала, что у ребенка перелом двух костей со смещением. Девочку прооперировали, она находится в больнице.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналистке Юга.ру рассказали, что водителем иномарки оказалась 46-летняя местная жительница. Как она объяснила в полиции, девочка неожиданно выбежала на проезжую часть дороги из‑за машины. Затем она довезла девочку до дома и уехала.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и проводят административное расследование. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. После этого вынесут законное процессуальное решение.

Напомним, в начале марта в Павловском районе инспектор ДПС не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину. После этого он посадил пострадавшую в свою машину, отвез на соседнюю улицу, оставил на обочине и уехал.