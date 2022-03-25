В мэрии Краснодара сообщили, что оплатить парковку через сайт нельзя из-за хакерских атак

25 марта чиновники рассказали, что оплатить парковку в городе можно только через терминал, пока не работают специальное приложение и сайт

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что из-за хакерских атак на систему оплаты оказались недоступны сайт для оплаты парковок города и мобильное приложение «Городские парковки Краснодара». Оплатить парковочное место пока можно только через терминалы.

«Мы прикладываем все усилия для оперативного устранения технического сбоя. Оповестим жителей, когда исправим ситуацию», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.