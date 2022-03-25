В мэрии Краснодара сообщили, что оплатить парковку через сайт нельзя из-за хакерских атак
25 марта чиновники рассказали, что оплатить парковку в городе можно только через терминал, пока не работают специальное приложение и сайт
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что из-за хакерских атак на систему оплаты оказались недоступны сайт для оплаты парковок города и мобильное приложение «Городские парковки Краснодара». Оплатить парковочное место пока можно только через терминалы.
«Мы прикладываем все усилия для оперативного устранения технического сбоя. Оповестим жителей, когда исправим ситуацию», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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Начиная с 10 марта бесконтактная оплата парковочного места возможна только для владельцев карт «Мир». Также оплатить их можно банковскими картами, приложением (которое временно не работает) или через специальный сайт (который временно не работает).
Ранее Юга.ру писали, что после новогодних праздников тариф для оплаты парковочного места в городе стал дифференцированным. Для каждой парковочной зоны определена своя стоимость в зависимости от загрузки и расположения.