Сергей Мальцев станет новым главой управления по делам молодежи Краснодара
24 марта в мэрии города сообщили, что Сергей Мальцев возглавит управление по делам молодежи Краснодара
Пресс-служба администрации города сообщила, что на 29-м заседании городской думы Краснодара депутаты согласовали кандидатуру Сергея Мальцева на должность главы городского управления по делам молодежи.
Кто такой Сергей Мальцев. Он окончил КубГУ по направлениям «Политология» и «Государственное и муниципальное управление».
С 2012 года по 2015 год Мальцев работал на разных должностях в краснодарском МКУ «Центр реализации молодежной политики». В 2015 году он стал заместителем руководителя ГКУ Краснодарского края «Молодежный центр развития личности».
С 2016 года по 2017 год работал руководителем ГКУ Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». В 2017 году стал начальником детского образовательного лагеря ФГБОУ «ВДЦ «Смена». С 2020 года Мальцев возглавляет Центр молодежных инициатив.
Ранее Юга.ру писали, что в январе депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию.