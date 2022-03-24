Сергей Мальцев станет новым главой управления по делам молодежи Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба администрации Краснодара

24 марта в мэрии города сообщили, что Сергей Мальцев возглавит управление по делам молодежи Краснодара

Пресс-служба администрации города сообщила, что на 29-м заседании городской думы Краснодара депутаты согласовали кандидатуру Сергея Мальцева на должность главы городского управления по делам молодежи.

Кто такой Сергей Мальцев. Он окончил КубГУ по направлениям «Политология» и «Государственное и муниципальное управление».

С 2012 года по 2015 год Мальцев работал на разных должностях в краснодарском МКУ «Центр реализации молодежной политики». В 2015 году он стал заместителем руководителя ГКУ Краснодарского края «Молодежный центр развития личности».

С 2016 года по 2017 год работал руководителем ГКУ Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». В 2017 году стал начальником детского образовательного лагеря ФГБОУ «ВДЦ «Смена». С 2020 года Мальцев возглавляет Центр молодежных инициатив.

Ранее Юга.ру писали, что в январе депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию.

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Сергей Мальцев станет новым главой управления по делам молодежи Краснодара
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