Сергей Мальцев станет новым главой управления по делам молодежи Краснодара

24 марта в мэрии города сообщили, что Сергей Мальцев возглавит управление по делам молодежи Краснодара

Пресс-служба администрации города сообщила, что на 29-м заседании городской думы Краснодара депутаты согласовали кандидатуру Сергея Мальцева на должность главы городского управления по делам молодежи.

Кто такой Сергей Мальцев. Он окончил КубГУ по направлениям «Политология» и «Государственное и муниципальное управление».

С 2012 года по 2015 год Мальцев работал на разных должностях в краснодарском МКУ «Центр реализации молодежной политики». В 2015 году он стал заместителем руководителя ГКУ Краснодарского края «Молодежный центр развития личности».

С 2016 года по 2017 год работал руководителем ГКУ Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». В 2017 году стал начальником детского образовательного лагеря ФГБОУ «ВДЦ «Смена». С 2020 года Мальцев возглавляет Центр молодежных инициатив.