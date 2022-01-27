Депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 января гордума Краснодара согласовала пять кадровых перестановок

В мэрии Краснодара 27 января согласовали назначение нового вице-мэра, директоров департамента архитектуры и градостроительства и департамента муниципальной собственности и городских земель, а также начальников управления муниципального контроля и управления культуры.

Вице-мэр. На эту должность согласовали Анатолия Самарина. До этого был заместителем начальника управления протокола администрации Кубани. В администрации Краснодарского края в различных должностях он работал с 2001 года.

Самарин родился в Ейске. Первое высшее образование получил в Кубанской государственной академии физической культуры, затем получил юридическое образование и проходил профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

Начинал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел ГУВД края, затем перешел в кубанскую администрацию.

Ранее должность заместителя мэра занимал Валерий Карасев.

  • Анатолий Самарин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    Анатолий Самарин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Директор департамента архитектуры и градостроительства. На этот пост депутаты поддержали назначение Василия Домрина. Ранее он работал следователем в СК, заместителем генерального директора ООО «Седин-Кубаноль» и вел предпринимательскую деятельность.

Образование получил в Дальневосточном федеральном университете. По данным Юга.ру, Домрин родился 21 февраля 1989 года в Находке, разведен. Должность следователя занимал с 2012 по 2014 год и уволился в связи с переездом.

В 2019 году был начальником отдела обеспечения градостроительной деятельности и учета технической документации МКУ «Градинформ». Затем стал начальником отдела правового обеспечения департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.

До него эту должность с 2020 года занимала Надежда Панаетова.

  • Василий Домрин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    Василий Домрин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Директор департамента муниципальной собственности и городских земель. На этот пост утвердили Константина Молотилина. До этого он с 2018 года работал заместителем директора этого департамента.

Родился в 1979 году. Окончил Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный аграрный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 по 2017 год работал в департаменте имущественных отношений Краснодарского края.

В 2017–2018 годах был начальником отдела, начальником управления по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации Усть-Лабинского района. С 2018 года работает в администрации Краснодара.

Ранее эту должность занимал Илья Павлов.

  • Константин Молотилин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    Константин Молотилин © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Начальник управления муниципального контроля. На эту должность депутаты поддержали назначение Ильи Павлова, который был директором департамента муниципальной собственности и городских земель. С 2017 года работал заместителем директора структурного подразделения.

Павлов — выпускник Кубанского государственного аграрного университета по специальности «земельный кадастр». Второе высшее образования получил по специальности «юриспруденция». Работал в Федеральной кадастровой палате по Краснодарскому краю.

Ранее руководивший управлением муниципального контроля Юрий Былино уволился по собственному желанию.

  • Илья Павлов © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    Илья Павлов © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Начальник управления культуры. На этот пост согласовали назначение Ирины Удовицкой. С 2011 года она работала в разных должностях в управлении культуры администрации Краснодара. С 2016 года была заместителем начальника структурного подразделения.

Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Там же проходила аспирантуру. Затем работала на кафедре академического пения.

С 2005 по 2011 год работала в отделе культуры администрации Динского района. Заслуженный работник культуры Кубани.

  • Ирина Удовицкая © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    Ирина Удовицкая © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
Кадровые перестановки Краснодар

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Депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию

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