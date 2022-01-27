Депутаты Краснодара согласовали пять новых назначений в мэрию

В мэрии Краснодара 27 января согласовали назначение нового вице-мэра, директоров департамента архитектуры и градостроительства и департамента муниципальной собственности и городских земель, а также начальников управления муниципального контроля и управления культуры.

Вице-мэр. На эту должность согласовали Анатолия Самарина. До этого был заместителем начальника управления протокола администрации Кубани. В администрации Краснодарского края в различных должностях он работал с 2001 года.

Самарин родился в Ейске. Первое высшее образование получил в Кубанской государственной академии физической культуры, затем получил юридическое образование и проходил профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

Начинал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел ГУВД края, затем перешел в кубанскую администрацию.

Ранее должность заместителя мэра занимал Валерий Карасев.