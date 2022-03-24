Банк Уралсиб предлагает 23% на остаток по карте «Прибыль»

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб с кешбэком за покупки и процентом на остаток, а также с возможностью онлайн-заказов и доставки на дом.



В первый месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно начисляется 23% годовых вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц аналогично, но при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов — 18% на остаток собственных средств при тех же условиях.



Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону +7(800)250-57-57 и на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, банк Уралсиб вошел в топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLab.