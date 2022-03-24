В Краснодаре с 26 марта изменят два автобусных маршрута

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

С 26 марта в Краснодаре изменятся маршруты автобусов № 46 и № 101А

24 марта пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что автобусы № 46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный» продлят по улице Николая Воробьева и улице Александра Сапрунова до Якова Кобзаря. С 26 марта автобусы перестанут заезжать в поселок «Вишневый сад». Также на этот маршрут в будние дни будут выходить шесть дополнительных автобусов, по выходным — четыре автобуса.

Читайте также:

В «Вишневый сад» теперь будет заезжать автобус № 101А «Поселок Плодородный — хутор Октябрьский». По улице Александровской на участке от Николая Воробьева до Елисейской он двигаться больше не будет.

Ранее Юга.ру писали, что два городских автобуса в Краснодаре изменили маршруты — это автобусы № 29 «Поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок» и № 38 «Юбилейный микрорайон — ул. Средняя».

Краснодар Общественный транспорт

Новости

На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей
В Краснодаре с 26 марта изменят два автобусных маршрута
Кубанские аэропорты будут закрыты еще дольше
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 24 марта
Роскомнадзор заблокировал в России сервис News.Google
В Сочи прижился вид таракана американского. Спойлер: таракан огромный и умеет летать

Лента новостей

Как в Краснодаре давят на студентов с «негосударственной позицией»
21 марта, 17:57
Как в Краснодаре давят на студентов с «негосударственной позицией»
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Вчера, 16:06
«Мне не нравятся все эти трущобы»
Интервью с новым главным архитектором Краснодара
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
22 марта, 16:21
«Настоящей доброты станет больше. Потому что зла и так слишком много»
Интервью с Ниной Шилоносовой о будущем кубанских СМИ

Реклама на сайте