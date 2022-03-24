В Краснодаре с 26 марта изменят два автобусных маршрута
С 26 марта в Краснодаре изменятся маршруты автобусов № 46 и № 101А
24 марта пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что автобусы № 46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный» продлят по улице Николая Воробьева и улице Александра Сапрунова до Якова Кобзаря. С 26 марта автобусы перестанут заезжать в поселок «Вишневый сад». Также на этот маршрут в будние дни будут выходить шесть дополнительных автобусов, по выходным — четыре автобуса.
В «Вишневый сад» теперь будет заезжать автобус № 101А «Поселок Плодородный — хутор Октябрьский». По улице Александровской на участке от Николая Воробьева до Елисейской он двигаться больше не будет.
Ранее Юга.ру писали, что два городских автобуса в Краснодаре изменили маршруты — это автобусы № 29 «Поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок» и № 38 «Юбилейный микрорайон — ул. Средняя».