Юга.ру подсчитали, что трамвайные билеты в Краснодаре стали меньше на 57%

В марте 2022 года пассажиры краснодарских трамваев начали замечать, что билеты, которые выдает кондуктор, стали короче.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов рассказал «Ведомостям», что проблема с наличием чековой ленты возникла из-за прекращения поставок сырья, роста курсов валют и нарушения логистической цепочки. По его словам, поводом для беспокойства стало то, что чековая лента подорожала в 3,5 раза до 250 рублей, а судьба дальнейших поставок непонятна. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сказал, что ретейлеры и производители не сообщали о нехватке кассовых лент для чеков. Он отметил, что на совещании с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и с торговыми сетями никто не сказал о нехватке.

Тем не менее, проблема возможного дефицита ленты затронула краснодарские трамваи. Как рассказал журналистке Юга.ру заместитель гендиректора ООО «Электронный билет Кубани» Алексей Лысенко, на складах еще есть запасы, но непонятно, что будет с дальнейшими поставками.

По словам Лысенко, билеты стали меньше на 30%. Информация, напечатанная на них, соответствует всем федеральным законам, просто теперь для экономиии ее стали наносить в другом виде. Например, если раньше для перехода на сайт с электронным билетом печатали QR-код, то теперь это ссылка на сайт и номер билета.

Вот как изначально выглядели билеты (это билет из автобуса № 2, такой же, как и трамвайный):