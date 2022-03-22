В Краснодаре осудили мужчину, который распечатал на принтере удостоверение помощника прокурора и показал полицейским

Водителя тонированной иномарки остановили ночью 26 ноября на улице Фрунзе. Она показал полицейским удостоверение сотрудника прокуратуры, как оказалось позже, оно было поддельным

По данным краевой прокуратуры, в ноябре 2021 года полицейские остановили на улице Фрунзе Mercedes. У сотрудников ДПС возникли вопросы к водителю из-за тонированных окон. В ответ на требование показать документы он предъявил удостоверение сотрудника прокуратуры — помощника прокурора Кущевского района. Проверка показала, что документ он распечатал на цветном принтере.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года. В Ленинском районном суде прошло заседание по этому делу. Судья дал обвиняемому минимальное наказание.