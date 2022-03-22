В Сочи машина снова сбила корову насмерть. Дорожники просят чиновников что-то сделать
Только в 2022 году коровы и лошади на сочинской трассе 13 раз выходили на трассы, произошло четыре ДТП
По данным ФКУ «Черноморье», с начала 2022 года в Сочи произошло четыре ДТП с участием безнадзорного домашнего скота. Очередной такой случай произошел 19 марта. Машина сбила корову на федеральной трассе А-147 из Джубги до границы с Абхазией (в районе микрорайона Вардане). Дорожные службы заметили на месте ДТП еще двух коров, их прогнали с дороги. В ведомстве рассказали, что периодически животные заходят в тоннели и поднимаются на эстакады, что небезопасно для водителей и затрудняет движение в целом. Всего за 2022 год произошло 13 таких случаев.
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В 2021 году был зафиксирован 31 случай выхода животных на проезжую часть, в том числе и в тоннелях. Это привело к 18 ДТП.
Кроме того, бродячие коровы и лошади съедают и вытаптывают зеленые насаждения, которые дорожники обязаны восстанавливать. Чаще всего это происходит в районе реки Агура, в районе улиц Земляничной, Тепличной, Ивановской, Костромской и села Раздольного. Все это, а также вызов экстренных служб, ведет к дополнительной нагрузке на бюджеты различных уровней.
В большинстве случаев на животных нет клейма, поэтому установить их хозяина невозможно. В ФКУ «Черноморье» сказали, что в Сочи нет нормативного акта, который бы регламентировал правила содержания домашнего скота, чтобы исключить подобные случаи.
«О существующей необходимости принять соответствующую законодательную меру ФКУ «Черноморье» уведомило администрацию города Сочи», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Юга.ру писали, что в 2016 году в Сочи безнадзорных коров и лошадей решили отправлять на штрафстоянку (инициатива бывшего мэра Сочи Анатолия Пахомова), откуда бы их забирали собственники, оплатив штраф (около 10 тыс. рублей). Там даже создали специальную службу, которая занималась поиском животных, гуляющих по дорогам. Но работает ли она сейчас, не известно.