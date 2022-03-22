В Сочи машина снова сбила корову насмерть. Дорожники просят чиновников что-то сделать

Только в 2022 году коровы и лошади на сочинской трассе 13 раз выходили на трассы, произошло четыре ДТП

По данным ФКУ «Черноморье», с начала 2022 года в Сочи произошло четыре ДТП с участием безнадзорного домашнего скота. Очередной такой случай произошел 19 марта. Машина сбила корову на федеральной трассе А-147 из Джубги до границы с Абхазией (в районе микрорайона Вардане). Дорожные службы заметили на месте ДТП еще двух коров, их прогнали с дороги. В ведомстве рассказали, что периодически животные заходят в тоннели и поднимаются на эстакады, что небезопасно для водителей и затрудняет движение в целом. Всего за 2022 год произошло 13 таких случаев.

В 2021 году был зафиксирован 31 случай выхода животных на проезжую часть, в том числе и в тоннелях. Это привело к 18 ДТП.

Кроме того, бродячие коровы и лошади съедают и вытаптывают зеленые насаждения, которые дорожники обязаны восстанавливать. Чаще всего это происходит в районе реки Агура, в районе улиц Земляничной, Тепличной, Ивановской, Костромской и села Раздольного. Все это, а также вызов экстренных служб, ведет к дополнительной нагрузке на бюджеты различных уровней.

В большинстве случаев на животных нет клейма, поэтому установить их хозяина невозможно. В ФКУ «Черноморье» сказали, что в Сочи нет нормативного акта, который бы регламентировал правила содержания домашнего скота, чтобы исключить подобные случаи.