Сотрудники кубанского Роспотребнадзора скрыли более 10 млн рублей доходов

Прокуратура Краснодарского края после проверки Роспотребнадзора привлекла к дисциплинарной ответственности 59 сотрудников управления. Дело в том, что они скрывали свои доходы.

Установлено, что в декларациях о доходах 2019-2020 годов сотрудники Роспотребнадзора предоставили недостоверную информацию в общей сумме на 10,3 млн рублей. Еще скрыли три жилых помещения площадью свыше 205 кв. м и более 430 счетов, открытых в кредитных организациях.

Также прокуратура зафиксировала нарушение начальницы одного из отделов. Она не стала пытаться урегулировать конфликт в ходе проверки предприятия, где врачом-эпидемиологом работал ее муж.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2021 года следком возбудил новые уголовные дела из-за взяток в Роспотребнадзоре. Тогда, по данным следствия, начальница отдела надзора за питанием населения Марина Балаева вместе со своей подчиненной получили взятку в 100 тыс. рублей от директора одного из продовольственных рынков Краснодара.