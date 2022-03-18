В Центральном микрорайоне Краснодара сожгли Audi

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd
    © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd

Утром 18 марта в Краснодаре подожгли Audi около ТЦ «Карнавал»

В телеграм-канале «ЧП Краснодара» написали, что ранним утром 18 марта неизвестный поджег легковушку Audi, припаркованную недалеко от ТЦ «Карнавал». На опубликованных фото видно, что машина сгорела почти полностью. Остались только багажник и колеса.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что по факту возгорания автомобиля проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Юга.ру уже неоднократно писали о случаях поджогов машин в городе. Например, в январе краснодарцу таким способом решили отомстить за неправильную парковку.

Автомобили Краснодар Происшествия

Новости

На Кубани смягчили антиковидные ограничения. Но масочный режим остался
В Центральном микрорайоне Краснодара сожгли Audi
Мэрия Краснодара проиграла суды с городскими маршрутчиками, а мэр напомнил о регулярных проверках, штрафах и судах
В Сочинском нацпарке на свет появились два птенца черных лебедей
Власти Кубани пообещали отреставрировать здание художественного музея в Краснодаре
В Краснодаре за 10 млн рублей продают квартиру в памятнике архитектуры

Лента новостей

Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
Сегодня, 11:26
Улицу Красную в Краснодаре вновь будут перекрывать на выходные
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Вчера, 16:48
В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте
Краткий репортаж из шести ТЦ
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте