В Центральном микрорайоне Краснодара сожгли Audi

Утром 18 марта в Краснодаре подожгли Audi около ТЦ «Карнавал»

В телеграм-канале «ЧП Краснодара» написали, что ранним утром 18 марта неизвестный поджег легковушку Audi, припаркованную недалеко от ТЦ «Карнавал». На опубликованных фото видно, что машина сгорела почти полностью. Остались только багажник и колеса.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что по факту возгорания автомобиля проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Юга.ру уже неоднократно писали о случаях поджогов машин в городе. Например, в январе краснодарцу таким способом решили отомстить за неправильную парковку.