В Сочи у самолета перед вылетом загорелся двигатель

Краснодарский край

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В сочинском аэропорту 18 марта загорелся двигатель самолета

Рано утром 18 марта у самолета Сочи — Оренбург загорелся двигатель. ЧП случилось, когда самолет еще не успел взлететь. Кадрами произошедшего пассажиры рейса поделились в соцсетях. На кадрах ролика слышно, как экипаж просит пассажиров взять вещи и покинуть воздушное судно.

В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что возгорание в двигателе произошло на рейсе 4 048 авиакомпании Nordwind при подготовке к противообледенительной обработке. Двигатель сразу заглушили и локализовали возгорание.

Рейс отложили, пассажиров высадили в терминале. В 7:21 людей отправили в Оренбург резервным бортом.

Напомним, что до 26 марта из-за «спецоперации» в Украине на Кубани закрыты все аэропорты, кроме сочинского. Он продолжает работать в штатном режиме.

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