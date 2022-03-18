В Сочи у самолета перед вылетом загорелся двигатель

Рано утром 18 марта у самолета Сочи — Оренбург загорелся двигатель. ЧП случилось, когда самолет еще не успел взлететь. Кадрами произошедшего пассажиры рейса поделились в соцсетях. На кадрах ролика слышно, как экипаж просит пассажиров взять вещи и покинуть воздушное судно.

В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что возгорание в двигателе произошло на рейсе 4 048 авиакомпании Nordwind при подготовке к противообледенительной обработке. Двигатель сразу заглушили и локализовали возгорание.

Рейс отложили, пассажиров высадили в терминале. В 7:21 людей отправили в Оренбург резервным бортом.