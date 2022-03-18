На Кубани снова продлили закрытие аэропортов

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Аэропорты Кубани будут закрыты еще чуть больше недели

Напомним, аэропорты Кубани закрыли утром 24 февраля после заявление президента РФ Владимира Путина о начале «спецоперации» в Украине. Их обещали открыть ночью 25 февраля.

Но через несколько часов после объявления о закрытии аэропортов сообщили, что запрет на полеты продлевают до 2 марта. После этого Росавиация продлевала закрытие еще три раза. В последнем сообщении ведомство обещало открыть аэропорты 20 марта.

В списке закрытых для полетов город не только Краснодар, Анапа и Геленджик. Туда еще попали Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Аэропорт 

Утром 18 марта в пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта. Сочинский аэропорт работает в штатном режиме.

Анапа Аэропорты Геленджик Краснодар

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