Новороссийцы создали петицию против зерновозов на дорогах

Краснодарский край

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  • © Скриншот петиции с сайта change.org
    © Скриншот петиции с сайта change.org

Жители Новороссийска просят Кондратьева запретить зерновозам ездить по дорогам города из-за частых ДТП

На сайте Change.org появилась петиция против зерновозов на дорогах Новороссийска. Ее создали местные жители после недавнего ДТП с большегрузом. Тогда на трассе в районе перевала Волчьи ворота водитель многотонного автомобиля устроил аварию с 11 легковушками.

Местные жители писали в городских пабликах, что это не первое ДТП с зерновозом и просили принять меры. Теперь они решили действовать сами и создали петицию, адресованную губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

В ней горожане просят рассмотреть вариант перевоза зерна по железной дороге. Также они добавили, что зерновозы портят дороги и воздух. Особенно это сказывается на жителях Цемдолины и Восточного района. На момент написания новости петицию подписали 3 тыс. 401 человек.

Вениамин Кондратьев ДТП Новороссийск

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